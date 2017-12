Karla Tarazona afirma que no teme la demanda que le entabló Christian Domínguez por difamación agravada e injuria, además de solicitar una reparación civil que asciende a 40 mil soles, ya que aseguró que tiene las pruebas para demostrar que todo lo que reveló del ‘Wachimán’, es verdad.



“Siempre dije que si el señor entabla una demanda en mi contra, entonces en el juicio se tendrá que probar las cosas que uno habla, y medios probatorios hay suficientes. Al final, al demandar sabe muy bien que tendrá una contrademanda y el ‘pan se le puede quemar en la puerta del horno’. El señor me está demandando porque salió el tema de los regalos, de las zapatillas (que le dio a Isabel Acevedo) hay mensajes que demuestran que uno no está mintiendo. Gracias a Dios cuento con amigos y personas que me están apoyando, sola no estoy en esto”, expresó Karla en ‘Espectáculos’.



Asimismo, aseguró que no habla por despecho, como muchos afirman, sino que le indigna la mentira.



“La gente dice: Ay, qué doloroso, esa mujer debe estar sufriendo... no, el tema del sufrimiento ya lo pasé. Soy una mujer de 34 años que tuvo dos fracasos y sé muy bien cuando (alguien) no te ama y te deja, entonces volteas la página. Lo que molesta es la mentira”, precisó.



Por otro lado, a través de un comunicado, Domínguez desmintió que su orquesta se esté desintegrando.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.