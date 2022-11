FUERTE. Karla Tarazona comparó a Giuliana Rengifo con la bailarina Isabel Acevedo, al conocer que la cantante Arantxa Mori la acusó de haberse metido en su relación de seis años con su pareja, luego de que encontró un brasier en la casa de su novio y que sería de la cumbiambera.

Recordemos que hace unos años Karla Tarazona acusó a la Chabelita de haber destruido su relación con Christian Domínguez, e hizo público un calzón que encontró en las cosas del ‘wachimán’ y que señaló como propiedad de Isabel Acevedo.

“Esta historia me hace recordar a una de hace años. Según lo que cuenta Arantxa, la cumbiambera le dejó algo. Cuando una mujer deja una prenda íntima sabe que la otra persona lo va a ver, y es porque definitivamente está pidiendo a gritos que se enteren de que ella existe”, comentó Tarazona en ‘D’mañana’.

Por su parte, Vanesa Valencia refirió que su amiga Arantxa Mori, quien es cantante en su grupo Vanesa y las Tremendas, se encuentra mal por la traición de su pareja y está medicada.

“Ella está un poco deprimida, triste y está siendo medicada para que duerma. Está mal con todo esto. Hace un tiempo yo le decía que termine esa relación porque nos contaba todo lo que había pasado. A esta Giuliana no le importa nada y se mete, qué chiquita, creo que le gusta lo ajeno, habiendo tantos hombres libres”, lamentó Valencia.

¿Sabes si Giuliana tiene otros antecedentes en el mundo de la cumbia?

Bueno, solo te puedo decir que desde hace algún tiempo ella no quería presentarse en lugares donde estaba contratada mi orquesta y no entendía el odio. Hace unos años me tocaba conducir un programa en Panamericana y le dijo a la producción que no se presentaba porque estaba yo.

