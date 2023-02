En Préndete comentaron sobre la situación de John Kelvin, quien fue detenido tras protagoniza un incidente con Dalia Durán pese a que tendría una orden de alejamiento. Melissa Paredes calificó el hecho como un “error”; sin embargo, Karla Tarazona la corrigió en vivo.

“Las normas son claras, Johan Kelvin ha cometido un grave error al ir a acercarse (a Dalia) Por más que tu vayas a recoger a tu hijo, yo creo que se debe respetar la norma, y tengo entendido que para ver a sus hijos hay otra persona”, dijo la modelo y actriz.

No obstante, Karla Tarazona remarcó que al incumplirse una orden de alejamiento eso debe ser sancionado. “Esto no se puede llamar un error, yo lo llamaría una falta y por esta falta se debe sancionar (...) Una persona como John Kelvin que acaba de salir de la cárcel tiene que cumplir reglas de conducta”, explicó.

Karla Tarazona arremete contra John Kelvin

En otro momento, Karla Tarazona remarcó que con estas actitudes se demuestra que el cumbiambero no ha cambiado pese a mostrar otra imagen.

“Yo creo que el tiempo está pasando y una persona que no cumple con su terapia psicológica, que no es sincera de corazón, ese hombre que salió con su virgen lamentablemente está demostrando que cambios en su vida no hizo jamás”, enfatizó.

