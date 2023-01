No se perdonan. Karla Tarazona y Melissa Paredes continúan mandándose fuertes indirectas desde que comenzaron la conducción del programa ‘Préndete’, emitido en Panamericana Televisión.

En esta oportunidad, el magazine de espectáculos realizó una simulación del Miss Universo 2022, en donde Melissa y Karla eran las candidatas que se disputaban la corona.

Es así que Kurt Villavicencio realizó la primera ronda de preguntas, en donde debían definir que significa la palabra ‘mosca muerta’, algo que aprovecharon ambas para sacarte los trapitos sucios al aire.

“ Mosca muerta, dícese de aquella persona que, ante los presentes, pretende aparentar ser una persona muy amable, atenta y buena, pero detrás es un lobo disfrazado de oveja , y deseo la paz mundial”, respondió Karla.

La pareja de Anthony Aranda no se quedó callada y decidió responderle a su compañera: “Una mosca muerta dícese de la persona que se hace la linda, la buena, pero al parecer saca a todas sus compañeras de la chamba”, expresó en una clara referencia a la salida de Adriana Quevedo de Panamericana.

La ex de Rafael Fernández arremetió contra Paredes y dijo lo siguiente: “Mosca muerta, dícese de aquella persona que en las cámaras se hace la buena gente con el ex, pero en cámaras es otra historia” , lo que dejaría en claro que no se llevaría bien con Rodrigo Cuba, tal como lo ha hecho notar en varias oportunidades.

Karla Tarazona ‘destruye’ a Melissa Paredes

Karla ‘destruye’ a Melissa: “Mosca muerta, aparenta ser amable, pero es un lobo disfrazado de oveja”. Video: Panamericana TV

