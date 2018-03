¿Karla Tarazona amenazó a Leonard León con hacer pública su relación con Olenka Cuba? Lee estos mensajes

¡Fuerte acusación! Leonard León está cansado de las advertencias que Karla Tarazona ha dado sobre su nueva pareja, Olenka Cuba, por su pasado relacionado con Gerald Oropeza, mejor conocido como 'Tony Montana'.

Después de hacer pública su relación, Leonard León y Olenka Cuba tuvieron que soportar una ola de críticas, entre ellas de Karla Tarazona. Por eso, la madre de la joven de 23 años, Lucila Veramatos le envió un desafiante audio a la ex del cantante para exigirle que no hable más de su hija.

Esto fue tomado como una amenaza por parte de Karla Tarazona. Por ese motivo, la madre de tres pidió garantías para su vida y la de sus hijos. Toda esta situación ha molestado mucho a Leonard León, quien aseguró en entrevista a Trome que sabe perfectamente con quién está y no tiene por qué temer.

Pero eso no es todo. Cansado de los ataques de Karla Tarazona contra su nueva pareja, Leonard León decidió mostrar unos mensajes enviados por su exesposa antes de que se supiera que él mantenía una relación con Olenka Cuba.

En los mensajes, Karla Tarazona le advierte que no quiere a la joven de 23 años cerca a sus hijos por sus relaciones pasadas. Incluso, la ex de Christian Domínguez le deja en claro que si no le hace caso, ella misma haría público el romance de Leonard León con Olenka Cuba.

Cabe recordar que Leonard León mantuvo su relación con Olenka Cuba en secreto por bastante tiempo antes que se supiera por los medios de su romance. Por eso, el cantante indica que no le sorprendería que la misma Karla Tarazona haya filtrado a la prensa quién era su nueva pareja.

"Yo puedo pensar que, de repente, se deslizó por ahí la información de ella para que se haga público el caso (la relación entre Leonard León y Olenka Cuba)", dijo el cantante mostrando los mensajes que Karla Tarazona le envió.

La conductora de 'Trapitos al aire' ha dejado en claro mil veces que a ella no le importa la vida personal d e Leonard León, pero sí le preocupa con quiénes se rodean su hijos y, como madre, tiene todo el derecho de saber el pasado de las personas.

Mensajes de Karla Tarazona a Leonard León

