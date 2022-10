¡FURIOSA! Karla Tarazona confirmó que Rafael Fernández le pagó el colegio a sus hijos hasta diciembre; sin embargo, llamó “manipulador” a su expareja por salir en televisión afirmando que existen boletas sobre el pago que hizo.

LEE TAMBIÉN: Karla Tarazona responde a Rafael y acepta que él pagó el colegio de sus hijos por tres meses más

Según explicó, ellos ya no tienen comunicación y el pago de los colegios de sus hijos lo realizó de manera directa al centro educativo.

“En la conciliación él me dice que quiere pagar el colegio de mis hijos. Él me dijo que por favor quería regalar, que le permita darle a mis hijos mayores los últimos tres meses de colegio como un obsequio (...) Si él lo depositó fue su voluntad, yo nunca me he quejado si él me dio o no. Ahora me doy cuenta que lo único que hizo fue manipular situación y tener que demostrar que sí cumplió a su palabra” , señaló en D’Mañana.

Karla Tarazona afirma que “no se vende” y que no firmó el acuerdo de confidencialidad

En otro momento, la conductora de TV confirmó que rechazó firmar un acuerdo de confidencialidad con Rafael Fernández y enfatizó que no se venderá ni por un millón de soles.

“Yo no me vendo por un sol, ni por 8 mil ni por 50 mil ni por un millón porque a mí nadie me va a tapar la boca. ¿Por qué querías cerrarme la boca, que firme un contrato de confidencialidad? Para que no salga a defender cuando hables, yo sí sé defenderme, yo como tú tengo muchísimas cosas guardadas”, sentenció .

TE PUEDE INTERESAR

Rafael destruye a Christian: “Dice ‘pobrecitos’, pero no visitaba ni dio nada para los otros hijos de Karla”

‘Chabelita’ Acevedo sobre ‘El Gran Show’: “Están viendo ‘el mejor chongo’”

‘Peluchín’ delata a Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: “Juegan a que no están, pero siguen siendo pareja”