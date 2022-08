¡DECIDIDA! Karla Tarazona se comunicó con el programa de Magaly Medina para confirmar que está dispuesta a firmar una conciliación, previo al trámite de divorcio, con Rafael Fernández.

LEE TAMBIÉN: Rafael Fernández confirmó que inició los trámites de divorcio de Karla Tarazona

“Mira sí tú me dices que yo voy mañana, jueves o vienes, con mucho gusto iría porque lo que quiero terminar es esta situación porque tengo tres niños porque yo tengo que estar tranquila por ellos”, explicó.

A pesar de mostrar una voz triste, la conductora de TV remarcó que desea culminar rápidamente el proceso de separación. “Lo que quiero es terminar en paz y tranquila”, dijo.

Karla Tarazona sobre fideicomiso tras separación de Rafael Fernández

Al ser consultada sobre un fideicomiso, Karla Tarazona explicó que ella nunca obligará a nadie hacer nada.

“Yo lo único que quede claro, como siempre lo dije, yo no obligo a nadie a hacer nada porque no es su obligación. Yo siempre he hecho responsable del tema de mis hijos (…) He cometido errores sí, pero por sobre todas las cosas están mis hijos”, manifestó.

