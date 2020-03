Karla Tarazona fue consultada sobre la relación de sus hijos con Pamela Franco, la actual pareja de Christian Domínguez. “La verdad es que es un tema que no quería tocarlo porque para mí es muy muy complicado por los niños, pero sí efectivamente los ha conocido”, adelanto la conductora de ‘Válgame’ en una entrevista al programa ‘Mujeres al Mando’.

Karla Tarazona admite que consciente este acercamiento porque es distinto al de Isabel Acevedo, anterior pareja de Christian Domínguez. “Va ser impresentable hasta el fin de los días”, indicó la conductora de televisión. Sobre Pamela Franco indicó que el tema no es que el cantante se enamore y tenga pareja sino cómo se dan las cosas. “En la presentación oficial estuve yo presente porque lo que yo quiero y lo que se me recomendó es que mi hijo vea que hay una muy buena relación entre nosotros”, expresó.

“Y que a quien se le está presentando es muy cercano a papá”, agregó Karla Tarazona. La situación llama la atención de los seguidores de la conductora porque les parece que es un cambio radical a comparación de Isabel Acevedo. “Definitivamente no (sobre un acercamiento de sus hijos con Isabel Acevedo) porque es mi forma de pensar, es mi opinión personal, porque yo no puedo entender cómo alguien como ella que tuvo la conchudez de meterse a comer en mi casa , ella se iba de viaje con él, ¿crees que podría tener respeto por un niño? No, si no tuvo respeto a la propia casa menos le va a tener respeto a una criatura (...) Nunca se iba a dar ese caso mientras yo los tenga”, expresó Karla Tarazona.

Karla Tarazona también revela que Christian Domínguez no le pidió un acercamiento entre Isabel Acevedo y sus hijos, pero sí con Pamela Franco. “Sí, me lo pidió con ella porque me dijo que viven juntos y en cualquier momento piensan ellos agrandar la familia. No sería justo para el bebé tampoco presentarla ya con familia (...) es un proceso que se va avanzando de a pocos, mejor ahora y poquito a poquito”, indicó la conductora de televisión. Además, Christian Domínguez también presentó a Pamela Franco a su familia en el cumpleaños de su papá. “Ha sido un momento para mí increíble”, dijo el cantante en una entrevista al programa Mujeres al Mando.

La conductora también habló sobre ciertas reglas que tienen las visitas. “Sobre todo por el más pequeño (...) en el caso de lo más grandes, Christian es su papá de cariño, ellos sienten aprecio por él, ellos entienden mejor la situación. El día que los presentaron súper bien, hasta el momento no tengo ningún problema (...) Yo he tenido una conversación con ella, pero creo que la situación se está llevando de una forma alturada (...) Todos nos llevamos bien y somos cordiales”, expresó Karla Tarazona en ‘Mujeres al Mando’.

