Karla  Tarazona a Leonard León: "No he prohibido que recoja a sus hijos, pero el hecho que no le dé la gana es distinto"

Karla Tarazona aseguró que Leonard León se hace la ‘víctima’, al decir que le apena no poder ver a los dos hijos que tiene con la animadora ni celebrar el ‘Día del Padre’ junto a ellos.

“Las trabas se las pone él, porque yo no le he prohibido que recoja a sus hijos por este día, pero el hecho que no le dé la gana es muy distinto”, manifestó Karla Tarazona.

Leonard León comentó que lo pasará solo con la hija que tiene con Olenka Cuba y que no puede compartir con tus hijos...

Obviamente que se quiere hacer la víctima para justificar su año de ausencia, pero nadie le ha prohibido nada. El tema es que mis hijos tienen que salir acompañados por seguridad. Cuando uno no tiene los pantalones bien puestos, es fácil echar la culpa a los demás y justificar sus actos.



Los niños han celebrado las actuaciones en los colegios... ¿Tus hijos te comentan algo por la ausencia de Leonard



Ellos siempre han sabido la verdad, que su papá no se comunica ni nada. Es más, ni siquiera tenemos un número por si pasara alguna emergencia. Mis hijos ya están grandes y saben la verdad. A los niños no se les miente diciendo: ‘Tu papá está de viaje’. Eso sería jugar con las emociones de los chicos.

Leonard comentó que está esperando el escrito del Poder Judicial, porque nadie tiene derecho a mancillar su honor. ¿Te ha llegado alguna notificación?



No me ha llegado ninguna citación y el juez no emite resoluciones mientras que no escuche a la otra parte.