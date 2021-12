La actriz Mariella Zanetti se siente aliviada y tranquila, después que quedó absuelta de la demanda por difamación agravada que le entabló el cantante Leonard León.

Mariella, Karla Tarazona y tú quedaron absueltas de la demanda por difamación. ¿Cómo tomaste el fallo?

Estoy tranquila porque quien dice la verdad no miente. Yo solo dije la verdad en su momento, eso se probó y por eso quedamos absueltas. Las cosas como son, era un secreto a voces (que Leonard agredía a Karla), así que me siento bien con el fallo que se ha dado.

Karla comentó que Leonard le debe la suma de 50 mil soles de pensión de alimentos. ¿Le sigues brindando tu respaldo?

Por supuesto. Como madre y mujer, siempre la apoyaré, sobre todo porque conozco la historia desde el inicio. A mí nadie me ha contado, yo lo he visto. Fui partícipe de alguna manera, no han sido chismes que me contaron ni inventos. Fueron cosas que vi, viví, experimenté y que sé, así que nadie me va a venir a cantar la ‘ñonga’.

Como se recuerda, Zanetti comentó que Leonard León agredía físicamente a Karla durante el tiempo que fueron pareja.

“Karla llegaba maquillada con colillas de cigarro, vendada del brazo, moreteada y la cabeza con chinchones. Karla estaba enferma en esa época y lo negaba públicamente”, refirió Zanetti años atrás.