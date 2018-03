Karla Tarazona:  No me interesa la vida de Leonard [VIDEO y FOTOS]

La conductora Karla Tarazona evitó referirse al posible embarazo de Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, y aseguró que ese es su ‘problema’.



¿Sabes que Olenka estaría embarazada?

No sé, ese es rollo de ellos. Son sus problemas y sinceramente no me interesa.



¿Te da igual?

Yo estoy en otra, no me interesa realmente. A mí háblame de otras cosas.



Dicen que le advertiste a Leonard que no querías a Olenka cerca de tus hijos...

Que lo prueben. A mí me preocupa mis hijos, mi familia.



¿Cuándo será el careo con la suegra de Leonard?

Todo lo que es judicial lo ve mi abogado. Yo no pienso hablar de ningún tema al respecto.



¿Por temor?

Solo te puedo decir que mi abogado habla de eso. A mí háblame de farándula. No voy a tocar ese tema, porque en medio están mis hijos. Primero son ellos.



¿Qué tal tu viaje a Colombia?

Fue de vacaciones y trabajo. Estoy tranquila y relajada. Lo que no me suma, no me interesa.



Como se sabe este 23 de marzo, a las 10 de la mañana, Karla Tarazona deberá asistir a la Gobernación de Chorrillos para tener un careo con la mamá de Olenka, Lucila Del Pilar Veramatos, quien le advirtió que no hablará de su hija en un informe que difundió ‘Amor de verano’ sobre el acercamiento de la modelo con Gerald Oropeza. (J.V.)

