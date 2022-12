Karla Tarazona, Kurt Villavicencio y el resto del equipo del magazine ‘D’mañana’ mostraron su espíritu navideño, horas antes de la celebración, al llevar donaciones a quienes más lo necesitan.

Esto ocurrió el jueves 22 de diciembre, durante la emisión del magazine, en donde se vio como la conductora se unió a sus compañeros para llevarle alegría a un grupo de niños con cáncer.

“Es con mucho cariño, de parte de D’mañana”, fue el mensaje que brindó la exesposa de Rafael Fernández al entregar los víveres de primera necesidad, televisores y juguetes para que los pequeños puedan celebrar una Navidad con alegría.

Karla Tarazona celebró Navidad sin su hijo menor. Video: Panámericana TV

Karla Tarazona no puede divorciarse de Rafael porque él no pagó su parte

Karla Tarazona explicó que ya cumplió los dos años de matrimonio con Rafael Fernández , ya que ya pueden divorciarse de manera oficial; no obstante, explicó que no puede hacerlo porque el ‘Rey de los huevos’ no se ha acercado a pagar su parte.

En D’ Mañana, la conductora detalló que no se puede hacer el trámite, pese a que el domingo 18 se cumplieron los pasos para separarse. “Lamentablemente, hasta el día de hoy, la otra parte no se ha acercado a pagar la otra mitad”, detalló.

“Firmé el papel para que el señor haga el trámite porque como nada nos une, y yo también quiero divorciarme, firmé con gusto, y con la premura necesaria (...) El martes pague mi mitad y tengo el voucher, casi 1400 soles, se supone que es de mutuo acuerdo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: