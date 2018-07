Karla Tarazona le contesta a Mónica Cabrejos: "No utilizo a mis hijos"

Karla Tarazona aseguró que no utiliza a sus hijos para generar beneficios económicos, tal y como lo insinuó Mónica Cabrejos .



“¿Mónica habló? Me va a preocupar cuando mis amigas vengan y me digan algo. A ellas sí les permito que opinen, pero bueno, la gente habla porque tiene derecho a expresarse”, precisó Tarazona.



Karla Tarazona . invitó al público al concierto ‘Junto2’, donde estarán Marc Anthony y Maluma este 2 de agosto, en el Estadio Monumental.



“No utilizo a mis hijos, porque cuando me separé del papá de mi último niño (Christian Domínguez), mi estilo de vida siguió y sigue siendo el mismo, cubro el costo de los viajes de mis hijos”, agregó Karla Tarazona .