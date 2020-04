Una imagen vale más que mil palabras. Tras las declaraciones que hizo Olenka Cuba en su cuenta de Instagram sobre Karla Tarazona, la conductora publicó un cruel meme en contra de la actual pareja de Leonard León.

“Me cansé que siempre que se trate de mi hija, otras personas metan su cuchara y busca el momento para tener titulares. Hablaste del anuncio de mi embarazo, hablaste cuando nació mi hija y seguro que ibas a hablar de su cumpleaños”, indicó Olenka León sobre la actitud de Karla Tarazona.

La actual pareja de Leonard León continúa e indica que Karla Tarazona le parece una ridícula. “Tu poca inteligencia no te da, de por qué la saluda su padre, piensas que todo va a girar en torno a ti y a tus hijos. Que ridicula eres, cómo te mueres por seguir en vigencia”, arremetió Olenka Cuba.

Al parecer las declaraciones de Olenka Cuba llegaron a los oídos de Karla Tarazona, quien no dudo en afirmar que no opina de personas que no le suman, “de extras”. Además, compartió una imagen donde se burla del aspecto físico de la actual pareja de Leonard León. Al parecer la cuarentena está avivando viejas heridas entre la conductora y la joven.





