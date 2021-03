SE DICEN DE TODO. Karla Tarazona se convirtió en noticia esta semana por acusar a uno de los padres de sus hijos de no hacerse cargo de la pensión de alimentos. La conductora de televisión se mostró mortificada por las evasivas del cantante Leonard León, pero el intérprete de “Mi dulce muñequita” tiene quien lo defienda, su actual pareja Olenka Cuba.

Tras ser consultada por el respaldo que le brinda Olenka a Leonard, Karla Tarazona decidió anotar un golpe bajo y le recordó a la joven su vinculación sentimental con el sentenciado por narcotráfico Gerald Oropeza.

“A mí dime loca, farandulera, pero creo que yo jamás he estado metida con narcotraficantes, ni en juicios (...) De los juicios que he tenido salí limpia”, le contesta Karla Tarazona a una reportera de Amor y Fuego.

En 2015, Olenka Cuba era amiga del narcotraficante Gerald Oropeza, la joven que se desempeñaba como modelo en ese tiempo, se encontraba a bordo del auto donde el delincuente fue ultimado. “Si bien sentí las balas me agaché y me cubrí y mas no he visto y no sentí la explosión” , dijo en aquella ocasión en América Televisión. La pareja de Leonard León fue investigada dos meses por la Policía Nacional del Perú.

Olenka Cuba afirma que no se siente sorprendida con las declaraciones de Karla Tarazona. “¿Qué hace la señora por la vida? Hablar mal de la gente. Siempre toda la vida”, agrega la madre de la hija de Leonard León.

PENSIÓN DE ALIMENTOS

A comienzos de este año, Leonard León denunció por difamación a Karla Tarazona porque la locutora habló de las agresiones de las que fue víctima cuando fue pareja del cantante. El cantante lo negó y entabló un proceso legal en contra de la conductora.

Karla Tarazona le pidió al cantante que no gaste su dinero en juicios. “En vez de hacer tanto juicio, que pague lo que debe (de pensión de alimentos), sino ya sabe lo que pasa. La ley es para todos. En vez de dar pena, hay que trabajar”, comentó Karla, quien ayer cumplió un mes de casada con el ‘Rey de los huevos’.

Después de participar en una audiencia virtual por la reducción de alimentos que está solicitando el cantante, Karla Tarazona acusó a Leonard León de hacerse la víctima. “En esta época abundan las víctimas, son hombrecitos para pegar y ‘chupar’, pero a la hora de afrontar las responsabilidades se hacen la ‘pipí’.

Karla Tarazona llora en vivo y revela que sus hijos se sentarán ante un juez por Leonard León | VIDE

