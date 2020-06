Karla Tarazona se declaró una ‘Palomalover’ al saber que ‘Paloma de la Huaracha’ reveló que el músico Javier Yaipén le pedía que le enviara fotos en ‘traje de Eva’ y le mostrara el ‘postrecito’, tras conocer que era casado.

“Amo a ‘Paloma de la Guaracha’ y la felicito por desenmascarar a los tramposos y sinvergüenzas que quieren pasarse de vivos”, precisó.

Algunos critican a Paloma porque creen que ‘sembró’ a Javier Yaipén.

¡Por favor! Para empezar, el señor tiene esposa, entonces qué haces hablando con alguien de esa forma si tienes a tu mujer en casa. De saque si alguien te escribe ‘parchas’, no estamos hablando de un bebé de dos años al que hay que mostrarle el camino.

Bueno, reconoció que sí se texteaba con Paloma.

Entonces no lo ‘sembró’ y si lo admitió sabe que hizo mal, porque es casado.

Esta revelación hizo que se recuerde que en el bus de los Yaipén, aparentemente, subían a chicas cuando la mayoría de los músicos son casados.

Esa versión salió en todos lados, ya es cosa de cada uno, pero lo que sí te puedo decir es que soy una ‘Palomalover’, mujeres así, que echen a los tramposos, deben multiplicarse.

ERA UNA AMIGA

Por su parte, Javier Yaipén no negó las conversaciones con ‘Paloma de la Guaracha’. “Lo que pasa es que la señora me estaba vendiendo videos. Ella quería que yo... De verdad en algún momento confié en que era una amiga, pero no que quería hacer daño”, dijo visiblemente nervioso en ‘Magaly TV: La firme’.