Karla Tarazona y Leonard León protagonizaron una fuerte pelea en redes sociales, luego que el cumbiambero le reclamara por quitarles a sus hijos el celular que les había regalado para mantenerse comunicado con ellos. Luego de decirse de todo, la locutora decidió ennumerar los fallos del juez en contra del cumbiambero, en medio de todos los procesos legales que se entablaron en estos años.

“Me demandaste por maltrato psicológico y el juez archivó tu caso con tu evaluación psicológica, me demandaste por difamación no solo a mí, sino también a Mariella, testigo de muchas cosas que me hiciste. Nos absolvieron. Pedías variación de régimen y lo declararon infundado, pedías bajar la pensión de alimentos a 250 soles y este juez tampoco aceptó tu pedido”, indicó en sus historias de Instagram junto a los documentos que prueban sus afirmaciones.

En ese sentido, Karla Tarazona aseguró que su historia es real y agradeció a las instituciones del Estado y privadas por haber documentado todo el proceso. “Cualquier parecido con la realidad, no se equivocan, es cierta esta historia, está basada en hechos reales documentados gracias al Poder Judicial, al Juzgado de Familia, la PNP, el Colegio de Psiquiatras del Perú y no se podían quedar atrás Google y YouTube”, indicó la locutora.

Por si fuera poco, etiquetó a la página de ‘Hablando huevadas’ para que pongan ‘de punto’ a Leonard León. “Ahhh y ya que están de moda, te pongo como tema para mis amigos de @hablandohuevadasfm”, finalizó la empresaria.

Karla Tarazona pide que ‘Hablando huevad...’ ponga ‘de punto’ a Leonard León

