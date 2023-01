En la reciente emisión de “Préndete”, Karla Tarazona y Melissa Paredes se tomaron unos minutos para lamentar que los bombero que llegaron hasta los alrededores de la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, a intentar apagar el incendió que se generó en medio de la Toma de Lima hayan sido agredidos por los manifestantes.

La primera en pronunciarse fue Paredes, quien aseguró que todas las personas están en su derecho a protestar; sin embargo, nada justifica la agresión a los hombres de rojo.

Karla Tarazona lamenta agresión que sufrieron bomberos en Toma de Lima

“Hemos dicho en este programa, sí tú voz tiene que ser escuchada, sí puedes venir a Lima y hacer una protesta, estás en todo tu derecho, pero la empatía entre peruanos, de que si ves un incendio hay que dejar pasar a los bomberos, un poquito más de empatía a esos manifestantes”, puntualizó.

Karla Tarazona resaltó que los bomberos siempre están al servicio de la población brindando un apoyo incondicional y desinteresado. Y remarcó lo dicho por su compañera, que nada justifica la violencia contra ellos.

“Hacer un llamado a la gente, evitar este tipo de cosas. Por qué atacar a los bomberos, ustedes que con ayuda desinteresada, dan ese apoyo incondicional a las personas sin importar su condición social, si es del Norte o del Sur. De lo que se trata aquí es comportarnos como personas civilizadas, personas empáticas, que apoyemos, pero eso de estar golpeando y maltratando, apedreando a los bomberos es una falta de respeto. Sobre todo porque se dijo que era una marcha de paz y que no terminaría como ya hemos visto en pantallas” , resaltó.

“Un saludo a todos los bomberos de nuestro querido Perú por ese apoyo incondicional y ese servicio altruista que tienen”, añadió previo a cambiar de tema.

Adriana Quevedo sobre volver a trabajar con Karla Tarazona: “No me lo merezco”

No quiere volver a verla. Adriana Quevedo se encuentra en medio de la polémica durante los últimos días, debido a su intempestiva salida de Panamericana que, según rumores, sería por orden de Karla Tarazona.

Es así que la también actriz fue la invitada estelar de ‘Amor y fuego’ el miércoles 18 de enero, en donde habló de su salida del canal de la avenida Arequipa.

Después de revelar algunos detalles del tema, una periodista de Rodrigo González se acercó a Adriana para que brinde más detalles acerca de su relación laboral con la expareja de Rafael Fernández.

“Vamos a ponernos en el hipotético caso de que Karla Tarazona te llame para hacer un programa junto con ella, ¿tú serías su compañera?”, le preguntó la reportera.

A lo que Quevedo indicó que no lo volvería a hacer, ya que su ciclo en Panamericana terminó y prioriza su tranquilidad personal y laboral.

“En este momento no. Porque por algo me encantó que el ciclo se terminara, porque voy a meterme en situaciones en las que voy a estar incómoda o voy a estar mal, no me lo merezco”.

