Karla Tarazona parece haber encontrado el amor. Así lo evidenció su compañero en ‘D’ Mañana’, Metiche, quien recibió a Marcelo Thompson, el entrenador físico de la conductora, en el segmento de cocina del programa. Entre bromas, deslizó que ambos mantendrían un romance luego de la separación de la también locutora de radio de Rafael Fernández.

Una reportera de Amor y Fuego se comunicó con el popular Rey de los Huevos para consultarle sobre el supuesto nuevo amor de su exesposa. El empresario, prefirió no opinar sobre el tema y se limitó a decir que le desea lo mejor a su ex.

“Discúlpame, no puedo dar ninguna entrevista ni nada sobre Karla. Yo no me quiero meter en ninguno de estos temas, discúlpame, prefiero no opinar ni hablar nada sobre eso. Siempre le deseo lo mejor, tengo un buen recuerdo de eso y así lo quiero mantener, nada más” , dijo el famoso ‘huevero’ para el programa de Rodrigo González.

Huevero prefirió no referirse a su exesposa, Karla Tarazona.

¿QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE KARLA TARAZONA?

Todo indica que Karla Tarazona ya enterró a su exesposo Rafael Fernández y ahora estaría en saliditas con un joven y atractivo entrenador físico. Y es que su compañero en ‘D Mañana’, el popular Metiche, no dudó en echarla cuando el personal trainer visitó el set del programa del Panamericana Televisión.

En la última edición del espacio del mediodía, Marcelo Thompson, el entrenador personal de la conductora, llegó para ayudarla en uno de los retos. Frente a esta situación, Kurt Villavicencio resaltó el nerviosismo de su amiga y deslizó que podría estar en romances con el guapo jovencito.

“Marcelo Thompson, tu personal trainer, con el que dices que tendrías un nuevo romance”, dijo Metiche poniendo en aprietos a Karla Tarazona. “No sé de qué hablas”, contestó la también locutora de radio algo avergonzada por las palabras de su compañero. “No te pongas nerviosa Karla, tu nuevo galán, ahí hay amor”, agregó el conductor.

Cabe indicar que cuando mantenía un romance con Rafael Fernández, Karla Tarazona lo llevaba a los programas que conducía. Es así que mantuvo un espacio en ‘D Mañana’, donde daba tips de cocina.

