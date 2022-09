Karla Tarazona apareció nuevamente EN VIVO en su programa ‘D’ Mañana’ tras anunciar su separación con Rafael Fernández. La conductora se reincorporó al magazine matutino y dio detalles de lo que fue su conciliación con ‘El Rey de los Huevos’.

“He sentido el cariño y el apoyo que han hecho que el día de hoy otra vez esté aquí parada y trabajando, la vida es así. Lo que yo quería era terminar en paz y tranquilidad, sobre todo con respeto, por lo que fue una relación bonita. Las cosas no funcionaron y la decisión no tiene marcha atrás , pero sí sentía que después de una semana complicada se tenían que decir muchas cosas a la cara”, inició diciendo Karla.

En esa línea, la expareja de Leonard León señaló que el ‘Huevero’ no le dará ningún dinero ni pagará los estudios escolares de sus tres hijos. Resaltó que el único acuerdo fue el de la camioneta, cuyo vehículo ya está a su nombre.

“El gasto de mis hijos siempre han sido asumidos por mí, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino, el 50% con su papá. Él no tiene ninguna obligación con mis hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común . Lo único que se quedó fue la camioneta que ya pasó a mi nombre. Lo demás no tiene absolutamente nada que ver en el compromiso que nosotros hayamos tenido”, puntualizó.

KARLA DEFIENDE SU POSICIÓN ECONÓMICA

En otro momento, Karla Tarazona pidió a los televidentes que no se creen historias sobre ella respecto a su situación económica, pues señaló que ella siempre ha trabajado y tiene su propio dinero.

“ Parece que me hubieran conocido en la indigencia total y no es así porque yo trabajo toda mi vida . Lo único que cambió en mi vida fue mi casa grande, pero siempre he tenido mi carro, mi departamento”, agregó.