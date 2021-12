MOLESTA. En las últimas horas, Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández fueron acusados por entregar víveres vencidos y en mal estado a unas madres de familia en una zona de Ventanilla, sin embargo, esto fue descartado por la misma conductora. Ahora, el popular Samuel Suárez salió a respaldarla.

Karla Tarazona aclaró que ella no entregó los kits nutricionales que estaban en mal estado sino canastas con víveres y que el responsable de esos malos productos sería el mismo Gobierno Regional.

“Justo estaba hablando hace un rato con Karla Tarazona y me estaba comentando el incómodo momento que viene pasando porque lógicamente ella va con buena fe, trabaja, carga y todo, y ahora le chantan los productos vencidos de otro donativo y ‘ah no son de Karla’, entonces qué incómodo para ella de todas maneras”, dijo el creador de Instarándula en su defensa.

En otro momento, precisó que ya está comprobado que los donativos vencidos no fueron del empresario Rafael Fernández ni de su esposa. En esa línea, pidió a Karla Tarazona que no se le quite las ganas de seguir apoyando.

Samu defiende a Karla Tarazona por acusación de donativos vencidos: “Ella lo hace sin cámaras, se aplaude”. Video: Instarándula

“Ya está claro que no eran los productos de ella y Rafael como les mostré y Karla que nadie te quite esas ganas de ayudar que son hermosas. Cuánta gente va y solamente hacen sus donativos y obras sociales con cámaras de televisión, ella lo hace sin cámaras, eso siempre se va a aplaudir, bien Karlita”, resaltó.

KARLA TARAZONA SE DEFIENDE

Ante la lluvia de críticas a Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández por una supuesta entrega de productos malogrados como donativos, la conductora se pronunció y dio sus descargos.

“Yo no repartí nada de canastas, solo las bajé. Rafael y yo les decíamos por qué no la entregan rápido y decían: Hay que respetar el padrón (…) Jamás entregaría algo malogrado. No es la primera vez que entrego donaciones”, manifestó.

