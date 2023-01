¡UYYY! En Préndete presentó al cuarto conductor del espacio y Karla Tarazona se mostró visiblemente molesta, ya que se trata de “huevín”, en clara alusión a su exesposo Rafael Fernández, conocido como el ‘Rey de los Huevos’ por su empresa dedicada a ese rubro.

“ Me parece una falta de respeto lo que están haciendo porque no han traído un gato, un brasilero, porque siempre tengo que ser la piñata de todos. Esto ya me parece demasiado ya, no me voy a prestar para este circo porque a mí nadie me dijo nada”, dijo la conductora.

Sin embargo, su compañero Metiche la cuadró en una y afirmó que ella tenía muchas exparejas con las que no tuvo un buen final. “ Ay Karla tienes tantos ex en tu vida que te han pagado mal que pueden desfilar un montón de muñecos”, indicó Kurt Villavicencio.

Préndete le busca una nueva pareja para Karla Tarazona

El magazine mañanero anunció que están en la búsqueda de un nuevo amor para Karla Tarazona, quien recientemente se divorció, pero eso tampoco le cayó nada bien. “Yo no sé en qué momento le dije a producción que me busquen un amor”, expresó.

Ante ello, Melissa Paredes respondió y aclaró que ella es la que decidió buscarle un nuevo galán. “Para que te relajes un ratito”, agregó.

