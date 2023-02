Karla Tarazona prefirió marcar distancia de Samuel Suárez luego que el creador de Instarándula criticara el bajo rating de su programa en Panamericana Televisión, Préndete, que hace unos días alcanzó los 0.0 puntos.

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos usó sus redes sociales para mostrar un adelanto del espacio de televisión de su examiga, que prometía traer a una nueva conductora este lunes. Las imágenes hacían referencia a Adriana Quevedo, pero la propia actriz se encargó de aclarar que no regresaría al set de Karla, Melissa Paredes y Metiche.

“Justo reviso la cuenta de Karla y veo que no solo me ha dejado de seguir, sino que también me bloqueó por un momento para que tampoco yo figure como que la sigo. Me da mucha penita. Ella sabe el cariño que le tengo y te dedico estas líneas Karla para reiterarte que ‘No soy tu enemigo’, no lo seré jamás ”, escribió el popular Samu en sus historias.

En ese sentido, aclaró que solo hace su trabajo y no miente, aunque respeta la decisión de la ‘Tarazona’ de molestarse. “Pero de mí siempre vas a encontrar comentarios buenos hacia tu persona, no porque busque sobonearte, sino porque sé la calidad de persona que eres, excelente madre y profesional. Pero si no respetas mis opiniones o te molestan, no puedo hacer nada”, acotó el periodista.

Karla Tarazona se molesta con Samuel Suárez y lo bloquea de sus redes

