La guerra entre Karla Tarazona y Leonard León continúa. Luego que la conductora de televisión lo denunciara públicamente por deberle más de 45 mil soles como pensión de sus hijos, el cantante aprovechó la oportunidad y se defendió en el programa de Magaly Medina.

“Yo cumplo con ellos todos los meses, hasta antes de la pandemia yo he estado al día. Yo tengo todos los comprobantes, todos los depósitos los tengo en un folder”, sostuvo el cumbiambero.

Sin embargo, Karla insiste en que eso no es verdad, incluso recalcó que si Leonard León debe irse a la cárcel por no cumplir con la pensión no será un problema porque “no le sirve ni adentro ni afuera”.

Leonard León se niega a darle permiso a Karla Tarazona para que sus hijos vayan a Disney

Además, la conductora de televisión también denunció que el cantante no quiere firmar el permiso notarial para que sus hijos puedan ir a Disney junto a su actual pareja Rafael Fernández. “Los niños quieren ir a Disney, pero el señor no quiere firmar tampoco el permiso para que viajen”, dijo.

Leonard León le respondió fuerte y aclaro, y aseguró que Karla en ningún momento le comentó sobre el viaje, pero que no tendría ningún problema en dar la autorización.

