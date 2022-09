La conductora Karla Tarazona aseguró que no tendría problemas de trabajar al lado de su expareja Christian Domínguez y Pamela Franco, pues ‘chamba es chamba’. Sin embargo, fue clara en señalar que no trabajaría con Leonard León, con quien se encuentra en una ‘guerra judicial’.

“Un ratito señor y señora, próximamente no se olvide de contratar a la ‘Gran Orquesta’, Pamela Franco y como animadora, a Karla Tarazona. No tendría por qué haber problemas, ya lo hemos dicho todas las partes involucradas que uno cumple con su trabajo y punto, chamba es chamba”, dijo Karla Tarazona en el programa ‘D’ mañana’.

La modelo, añadió, que anteriormente ha trabajado junto a los padres de sus hijos y que nunca ha ocurrido problemas. “Las situaciones están claras. He tenido la oportunidad de trabajar con los papás de mis hijos, de presentarlos (en el escenario) sin problemas. Los dos (Christian y ella) no queremos que se especule o que surgan malas interpretaciones. No nos prestaríamos para el show mediático”, agregó la conductora.

Sin embargo, dijo que en la actualidad no trabajaría al lado del padre de sus dos primeros hijos, el cantante Leonard León. “Lo hice (en el pasado), pero ahora no porque hay otro tipo de problemas”, aseguró Karla, en referencia a los diversos juicios que tiene con el cantante.

PAMELA NO SE HACE ROLLOS

Hace unos días, Pamela Franco se pronunció sobre la polémica entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, a quienes un empresario intentó juntar en el escenario. La actual pareja del cumbiambero remarcó que no tiene problemas en que ambos trabajen en un mismo espacio.

La cantante enfatizó que Christian y Karla se mantienen en contacto por su hijo y que no se tiene por qué malinterpretar nada.

“Ese tema de los ex’s me aburren (…) Karla no es solo una ex, es la mamá de su hijo, no tiene nada de malo que estén en un escenario, a parte los dos son artistas, se ven siempre, y se tendrían que ver siempre por un tema del bebé, no le veo nada, sino que la gente sabe, a ellos los ven en un escenario juntos, ya saben que van a especular un montón de cosas”, expresó en América Hoy.

Luego, Brunella Horna le cuestionó a Pamela Franco si ella se incomodaría en un eventual caso Karla Tarazona y Christian Domínguez se reúnen en el escenario; ante ello, la cantante se mostró abierta a cualquier trato laboral, incluso, dijo que ella misma puede trabajar con la conductora de TV.

“También se puede juntar ella conmigo, ella anima y yo tengo mi orquesta. Chamba es chamba”, expresó entre risas.

