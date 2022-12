Karla Tarazona compartió en redes la graduación de su hijo mayor Steffano; sin embargo, al parecer, el gran ausente de la celebración fue su padre Leonard León.

La conductora de D’ Mañana le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Orgullosa de ti mi vida, un año más juntos, ahora listo para la secundaria”, inició.

Además, remarcó que espera que Dios le permita estar junto a él por varios años. “Los años pasan tan rápido en un abrir y cerrar de ojos ya eres un pre adolescente jajaja, suena raro esas épocas que no quieren foto, no quieren nada, mi fiesta de sexto grado fue con vestido blanco, los tiempos cambian y sí que cambian, pero ahí vamos luchándola. Dios me de fuerzas para seguir al lado tuyo vida de mi vida pedazo de mi ser”, añadió.

Karla Tarazona bailó en la fiesta de graduación de su hijo

En sus historias de Instagram, la conductora de TV se dejó ver bailando en la fiesta de promoción de su hijo. “Acá también se tonea bien. Mis adolescentes”, dijo.

Karla Tarazona no dudó en tomarse una fotografía con su hijo mayor. “Ahora tengo que rogarle para una foto jajaja por Dios estos chibolos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Rosángela se fue a Qatar para alentar a Argentina: Así celebró los goles de Messi y Di María | VIDEO

Lali Espósito cantó el Himno Nacional de Argentina en la final de la Copa del Mundo: así impactó

¿Qué hizo Brunella Horna el sábado luego de cancelar su bod