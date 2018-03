Karla Tarazona no tiene miedo. La expareja de Christian Domínguez no se hace problema por la supuesta demanda que su expareja entablará en su contra por 'desobediencia a la autoridad' al supuestamente no invitarlo al bautizo de su hijo.

Según el abogado de Christian Domínguez, Manuel Risco, Karla Tarazona no le avisó con tiempo al cantante sobre el bautizo de su hijo de dos años que se celebró el último domingo en Chorrillos. El cumbiambero estuvo de gira con la Gran Orquesta Internacional.

“Lo único que puedo decir, es que me guste o no, en las fechas importantes de mis hijos ambas partes son notificadas. Si el señor me demanda tiene que tener pruebas. Puedo demostrar que fue invitado con anticipación. Tengo tres pruebas, dos testigos y un serpost”, indicó Karla Tarazona.

Dice que recién se enteró un día antes.

Jamás haría eso, tengo audios que demuestran que el señor devolvió las invitaciones.



Leonard asegura que hay personas que envidian su felicidad.

​Soy muy feliz con mis tres hijos, no necesito de un marido al costado para que me pague las cuentas. (B.Pashanasi)



VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.