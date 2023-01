Karla Tarazona volvió a hacer noticia, esta vez por los bajos índices de audiencia del programa Préndete, en el que trabaja junto a Melissa Paredes. Sobre la expareja de Christian Domínguez, la conductora de Un Día en el Mall, Valeria Flórez, contó como fue su experiencia al trabajar con ella en la radio.

“Yo he trabajado con Karla en la radio. No te puedo decir nada malo de ella, yo me llevé muy bien con ella es más tuvimos una buena química. Es más, cuando a mi me dijeron que iba a trabajar con ella, ‘Yo dije ay Dios’, porque yo venía con la historia previa... Karla es polémica y yo decía de repente no nos llevamos muy bien o chocamos, pero después cuando la conocí me llevé muy bien con ella”, manifestó.

Trome | Valeria Flórez sobre trabajar con Karla Tarazona (Amor y Fuego)

La exparticipante a la corona de miss Perú agregó que con el trato se dio cuenta que Karla Tarazona es una persona ‘que poco o nada le importa lo que diga la gente o sea se bañaba en aceite’.

Valeria Flórez brindó estas declaraciones durante su participación como comentarista invitada en Amor y Fuego, programa en el que también se presentó Adriana Quevedo, quien no habría mantenido una buena relación con Karla Tarazona, durante su paso por Panamericana.

Karla Tarazona no se presentó a Préndete y alarma a seguidores

Karla Tarazona alarmó a sus seguidores luego de ausentarse este viernes 27 de enero de la conducción del programa “Préndete”. Aunque no brindaron detalles de su ausencia, sus compañeros le enviaron un mensaje de aliento al inicio del matutino.

Melissa Paredes y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ dejaron entrever que Karla Tarazona estaría atravesando una crisis personal o familiar, pero aseguraron que todo lo que está viviendo se va a “solucionar”.

