QUÉ ROCHE. Karla Tarazona y Rafael Fernández le enviaron tremendo darlo a Isabel Acevedo, luego de enterarse que la ex de Christian Domínguez es imagen de su competencia, una empresa dedicada a los suplementos a base de clara de huevo.

Samuel Suárez notó el detalle en las historias de ‘Chabelita’ y no se pudo contener. “Eso lo hizo a drede, te apuesto. Todos sabemos que Karla y su esposo tienen un negocio en relación al polvito de clara de huevo... entonces aproveché un ‘live’ y les pregunté.

El popular Samu mostró la reacción de Karla y ‘El rey de los huevos’ al enterarse que la bailarina era imagen de su competencia. “EEGtream es un producto 100% natural, muy bueno para la salud, así que cuando quieras consume tu producto 100% natural, con registro sanitario”; dijo la locutora a modo de indirecta.

Rafael Fernández no se quedó callado y utilizó una analogía para comprar el producto que promociona Isabel Acevedo. “Hablando de autos, es como que un Lewis Hamilton esté preocupándose por un chofer de combi. No tendríamos por qué, no sabemos nada del tema”, dijo el empresario.

Sin embargo, aseguró que le desea el éxito a cualquier persona que quiera entrar al negocio. “Bienvenida la competencia. Eso ayuda mucho, yo feliz de la vida. Que haya más competencia así uno piensa más”, agregó Rafael al mismo tiempo que aseguró que Karla Tarazona era su jefa de marketing.

