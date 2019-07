Kate Candela: "No tengo ningún tipo de amistad con Daniela Darcourt ni con Yahaira Plasencia"

La salseraKate Candela confiesa que tiene bien puestos los pies en la tierra ahora que se ha hecho cargo de su propia orquesta y su carrera como solista. Tras haber lanzado su primer sencillo, 'Ámame', la ex Son Tentación revela también que las amistades 'las cuenta con los dedos de la mano'.

Sobre su tan comentada 'rivalidad' con Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, Kate Candela revela que no mantiene ningún tipo de amistad con ellas pero respeta y admira sus carreras.

"Con Daniela hemos trabajado, pero de solistas no nos hemos cruzado. No tengo ningún tipo de amistad con ninguna, igual el respeto y la admiración está de por medio. Son talentosas y sé lo mucho que se esfuerzan", contó KAte Candela en entrevista con Trome.

"No porque sea Daniela ni Yahaira, puede ser sultanita o menganita. Pero yo, para hacer una amistad, me da mucho miedo porque me considero una persona muy leal y no me gustaría que me defrauden y que maltraten una amistad", reveló Kate Candela en Trome.

Finalmente, confesó que con la única integrante de Son Tentación que mantiene una verdadera amistad es con Suu Rabanal, pese a que se peleaban constantemente cuando trabajan juntas.

"Con Suu peleabamos a cada rato. Tenemos el carácter muy parecido, chocabamos. (...) Cuando trabajamos juntas en la radio entablamos una amistad", indicó la cantante.