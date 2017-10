Kate del Castillo revela que tuvo sexo con Sean Penn, pero que nunca se enamoró de él [VIDEO y FOTOS]

Le responde. Tras las furibundas declaraciones de Sean Penn sobre el documental que realizóKate del Castillosobre el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán', "The Day I Met El Chapo". la actriz reveló que tuvo sexo con el actor, pero que no se enamoró de él.



De este modo, Kate del Castillo sugiere que la molestía de Sean Penn por la realización del documental se debería a un rechazo.

“Nunca me enamoré de él, tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo, pero eso fue todo, eran negocios”, indicó la actriz al programa Good Morning América.



Kate del Castillo también dijo que le parecía estúpido que todos la relacionaran sentimentalmente con El Chapo porque el romance surgió entre ella y Sean Penn. El actor estadounidense no ha comentado sobre este acercamiento contra la mexicana, pero si ha mostrado su molestia por el documental "The Day I Met El Chapo".



El representante legal de Sean Penn, Theodore J. Boutrous Jr., envió una carta a Netflix debido a que la serie que es transmitida por esta plataforma pondría en riesgo la vida del actor. "Por la presente, notamos que habrá sangre en sus manos si este material causa daños corporales" escribió el abogado, según 'The New York Times'.



Sean Penn teme por su vida debido a que el documental plantea que el actor colaboró con la justicia de Estados Unidos para dar con el paradero de "El Chapo". “Es un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Kate Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable”, dijo Mark Fabiani, representante del actor.



Everyone told their story, this is mine. #TheDayIMetElChapo #CuandoConociAlChapo @Netflix @netflixlat NOW STREAMING Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 12:00 PDT