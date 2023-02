SE SIENTE DIFERENTE. Katia Palma ha demostrado que con la perseverancia todo es posible. Luego de hacerse la banda gástrica, la comediante sigue siento más rígida en sus comidas y se ha convertido en una chica fitness para mantener su peso ideal. En entrevista para el programa ‘Magaly TV La Firme’, se animó a realizar una sexy sesión de fotos.

“Si me preguntas cómo me siento, pues veo la foto y digo ‘wao’. No quiero buscar la aceptación del público, quiero sentirme bien conmigo misma. No me privo de nada , como lo que me da la gana, pero ahora ya sé jugar las comidas y cuando la friego me da el remordimiento de consciencia y salgo a correr”, dijo la exconductora.

Katia Palma terminó contando que ahora es bastante consecuente con sus alimentos y el deporte se ha convertido en su aliado de todos los días. Incluso, se animó a revelar pasajes oscuros años atrás cuando tenía sobrepeso.

“ Me han dejado por cómo me veía y siempre estás expuesta a que la gente te diga “es la gordita” , lo tomo como un aprendizaje, si no me querías antes, ahora menos te voy a querer”, acotó.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ llevó a un estudio fotográfico a Katia Palma para que resalte su belleza en una sesión de fotos. La comediante hasta incluso no se reconoció por la escultural figura que tiene, además, habló sobre su relación sentimental.

“ Qué linda esa, ¿tiene Photoshop? Me sorprendo... Estoy contenta, me siento super, querida. No estoy sola, olvídate, casarme no está en mis planes. La convivencia es un tipo de compromiso”, manifestó.