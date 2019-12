El drama entre Katy García y Karim Vidal continúa. Tras dos años de matrimonio y un hijo en común, la ‘Toñita’ decidió quedarse en Estados Unidos con su familia y todo parece indicar que ya habría encontrado nuevamente el amor.

En las últimas celebraciones por Navidad, la modelo compartió una fotografía con un misterioso galán, quien sería su nueva pareja. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y juntos.

Aunque aún se desconoce si se trata de la nueva relación de García, esto ya se especulaba desde hace tiempo. Fue Karim Vidal, ex de la bailarina, quien la acusó de una presunta infidelidad y luego, de no dejarla ver al pequeño que tuvieron juntas durante su unión.

Katy García y su presunto nuevo galán

Precisamente a través de sus redes sociales, Vidal ha denunciado en varias ocasiones la cantidad de días que lleva sin poder ver al niño y, según su versión, el caso ya está siguiendo su curso por la vía legal para tener un régimen de visitas.

Tras la publicación de su ex con una nueva pareja, ella le dedicó un mensaje a Katy García: “Si fuiste, eres o serás lesbiana, ese es tema que no me importa. Si estás confundida o tienes problemas de personalidad da igual. El detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental, que él no eligió. Fuimos nosotras y la ley dice que no hay manera de cambiarle la vida a un bebé tan abruptamente”

Karim Vidal y su mensaje tras enterarse del nuevo romance de Katy García

RESPONDE

A través de su cuenta Instagram, Katy García decidió dejar una canción para responder a todos aquellos que la están criticando por su supuesto nuevo romance y por la situación que vive con Karim Vidal.

Al ritmo de ‘La Respuesta’, la exchica reality compartió parte de la letra del tema trap: “Solo saben juzgar y eso es indiscutible. Si haces bien, si haces mal, siempre hablarán de ti. No importa al final tratar de ser feliz porque en la vida es difícil complacer a la gente, por más que lo intentes sabes que somos diferentes. No dejes de hacer lo que sientes, hay que andarle inteligente a los criticones de siempre, a los que nos tiran de frente”

Katy García - Instagram