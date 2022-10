Katy Jara levantó polémica recientemente luego de criticar la procesión de El Señor de los Milagros, ahora que se convirtió al cristianismo e insta a la personas a no adorar a imágenes de yeso. En ese contexto, brindó una entrevista al diario El Popular y le recomendó a Tula Rodríguez seguir sus pasos.

“Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Tula, de coincidir con Tula en eventos, de poder conversar en muchas oportunidades y ella es una gran mujer, una gran madre, una gran artista, profesional”, dijo la cantante que ahora se dedica a animar eventos cristianos en distintas partes del país.

Asimismo, aseguró que la conductora de En Boca de Todos venía, desde hace algún tiempo, conociendo al Señor, pero cree que es momento de unirse y alabarlo en conjunto. “ Es el momento en que nos unamos y gritemos a una sola voz, sirvamos al señor porque es el nuestra única fortaleza para que hoy estemos acá, aún con vida en todo este tiempo de pandemia ”, indicó Katy Jara.

¿QUÉ DIJO KATY JARA SOBRE EL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Katy Jara levantó la polémica hace tan solo unas horas, cuando decidió usar sus redes sociales para referirse a la multitudinaria procesión de El Señor de los Milagros, que inició su recorrido por Lima el pasado feriado sábado 8 de octubre.

La cantante, ahora convertida al cristianismo, compartió un post en su cuenta oficial de Facebook donde resalta un versículo de la biblia católica que narra los principales mandamientos de esta religión. “Lo dice la misma biblia católica. Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 5. No estás en la obligación de creerlo si no quieres, pero yo sí estoy en la obligación de decirlo”, dijo la exconductora de televisión.

En la imagen que publicó, Katy Jara subrrayó tres frase en las que quiso poner atención, criticando, de manera indirecta, a quienes acuden a la procesión de El Señor de los Milagros. ‘No tendrás otros dioses fuera de mí’, ‘No te harás una estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra’, ‘no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yavé, tu Dios, soy un Dios celoso’, compartió la cantante.

Como era de esperar, la publicación recibió varios mensajes a favor y en contra. “Dejemos de juzgar. Si sabes aquien adorar y la forma correcta hazlo y vive de tal forma que agrade a Dios. No critiques a los q aún no tienen este conocimiento”, “Por el bien de todos y en especial de tus seguidores que te respetamos mejor ya déjalo ahí. Porque no solo creas más confusión sino más enfrentamiento”, “Aprende a respetar los ideales y religión de los demás, los cristianos hacen tonterías como no comer algunos alimentos derivados de los animales, ponerse tal ropa, etc y nadie los dice nada”, fueron algunos de los comentarios de su post.

