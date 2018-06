Katy Jara: "Sueño algún día casarme de blanco, por la iglesia y con cinco orquestas" [FOTOS]

Katy Jara confirmó que sigue soltera. La cantante cree que el amor llegará en el momento indicado y que es feliz con el cariño de su hija, familia y seguidores.



“Hace siete meses que estoy soltera, pero feliz con esta etapa. Muchos me dicen que me falta ‘cariñito’, pero no es así, tengo a mi hija, mi familia y al público”, dijo Katy Jara, quien sueña con casarse de blanco.

“El amor no se busca, llega solo. Yo soy de esas personas que son superrománticas y soñadoras. Es más, sueño algún día casarme de blanco, por la iglesia y con cinco orquestas, hasta ya escogí cuáles serán. Pero todo con calma, no me desespero, porque cuando te desesperas encuentras el ‘mal necesario’ y no es la idea. En mi vida me he enamorado una sola vez y fue del padre de mi hija, con quien estuve 9 años. Sé que algún día encontraré un compañero con quien pueda complementar mis momentos de libertad, pero todo con paciencia. Sé que tardará, pero llegará”, manifestó Katy Jara.