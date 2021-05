Katy Jara cuando se casó con Marvin Bancayán en setiembre del 2019 e hizo el voto ‘de ser fiel en lo próspero y lo adverso, en la salud y la enfermedad y amarte todos los días’, se convirtió el año pasado en una prueba para su amor. En esta pandemia, ambos se contagiaron de Covid dos veces, ella se quedó sin trabajo y aunque como toda pareja tuvieron sus diferencias, está convencida que eligió bien al casarse con su contador porque es su ‘mitad perfecta’.

Después de vivir dos veces la ingrata experiencia de contagiarte, con tu esposo, de Covid, ¿qué reflexión te deja esta situación?

(Suspira) La primera vez que nos contagiamos yo la pasé mal y en la segunda, Darwin fue el más afectado, pues el virus atacó sus pulmones en un 25% , fueron días complicados y estoy convencida que si hemos logrado superar esta enfermedad es porque Dios nos está dando una nueva oportunidad.

¿Qué rondaba en tu cabeza y afligía tu corazón en esos momentos?

Hubo momentos en los que me sentí triste porque no podía ayudar a mi esposo, nos comunicábamos por videollamada, estábamos en cuartos separados y a veces, salíamos a la puerta de nuestros cuartos para vernos. Yo estaba muy afligida porque su saturación bajaba mucho y su ritmo cardiaco se disparaba (su voz se quiebra), pero hoy tenemos la bendición de seguir con vida y continuar trabajando por nuestro sueños.

¿Con la pandemia tus planes de la boda religiosa siguen en pie?

Esta experiencia nos hizo entender que queremos seguir juntos hasta viejitos y que no me equivoqué al elegirlo. El tema de casarnos por religioso no ha cambiado, lo que cambió es el diseño de mi vestido de novia, porque este virus me dejó, la segunda vez, un poco gordita, pues debía fortalecer mi cuerpo y tenía que comer, ahora toca retomar la vida fitness.

Katy Jara cuenta que ella y su esposo la pasaron mal al contagiarse de Covid en dos oportunidades

Tienes casi dos años de casada, ¿qué ha sido lo más difícil de lidiar en tu matrimonio?

La parte más difícil fue en los primeros meses de la pandemia, porque hasta antes del encierro Marvin y yo teníamos agendas distintas, él venía de Piura a verme o yo viajaba, pero la cuarentena nos agarró juntos, en Lima, y tuvo mucha paciencia, dio mucho para que la relación funcione. Me quedé sin trabajar y me convertí en esposa, madre, ama de casa al 100% y como comprenderás, empezaron los roces.

Bueno, cada persona llega al matrimonio o convivencia con sus manías y costumbres, ¿qué es lo que hace Marvin que te saca de tus casillas?

Es súper ordenado, limpio y yo soy desordenada porque siempre he estado full por mi trabajo y hemos chocado por esa situación, pero él es súper flexible y cuando ve mi desorden lo arregla, cede, yo soy un poco la dura, la orgullosa, sin embargo poco a poco nos hemos ido entendiendo. Marvin es mi mitad perfecta, estoy muy enamorada de él, es romántico como yo, dulce, siempre le digo las cosas que siento y pienso, es mi mejor amigo, hemos llorado juntos nos conocimos en un momento en que ninguno creía en el amor, es más yo no apostaba por nuestra relación, pero él fue persistente.

Cocinas para tu esposo o él te engríe cocinando.

Marvin no cocina, te ayuda pelando las papas, pero yo sí lo engrío. Como buen norteño le gusta comer bien, le preparo sus tallarines al Alfredo que le encantan, al igual que a mi hija, su locro de zapallo, olluquito, cazuela de res, lomo saltado, chuleta con su puré de papá y su infaltable agua de gelatina.

¿Piensan tener más hijos?

Sí, un hijo varón, aunque yo quiero otra mujer para darle una hermana a mi niña, pero será lo que Dios nos mande, primero tenemos que estabilizarnos y ya a fin de año nos ponemos empeñosos.

Con el encierro y la carga laboral, hay tiempo para ser sexy y coqueta con el esposo.

Ahora estamos en casa y es complicado por los niños, pero igual nos la inventamos para no perder esa llama del amor, ese fuego.

¿Qué les gusta hacer juntos?

Nos gusta ver películas, documentales de todo tipo y discutimos al respecto.

¿Cómo le dices a tu esposo de cariño

Le digo ‘Clincito’ (el mapache de Candy).

¿Quién es más celoso?

Marvin…

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Katy Jara reveló los duros momentos que vivió para llegar a Trujillo, debido a bloqueo por paro agrario

¿Comparten las claves de sus celulares y redes sociales?

Hasta ahora no me aprendo sus claves, pero Luchy, mi hija, se sabe todas sus claves.

Casada o soltera no faltan los mandados ¿cómo los cancelas o tu esposo se encarga?

Este mundo (de la cumbia) parece grande, pero es reducido y se sabe quién es quién. No faltan ese tipo de ofrecimientos, pero creo que conmigo han tenido miedo porque saben cuál es mi carácter, soy un fosforito y nadie se ha sobrepasado.

TAMBIÉN PUEDES LEER