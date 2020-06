Por: Eric Castillo

La cantante Katy Jara contó que en varias oportunidades ha tenido que hacerse respetar ante los ‘faltosos’, y no ha dudado en gritarles o darles un cachetadón.

“En mi carrera he tenido incidentes, no de acoso, pero sí han intentado faltarme el respeto, pasarse de la raya. Pero gracias a Dios soy una mujer de carácter, me he defendido, les he dado sus buenos gritos y hasta se han ganado un cachetadón”, comenta la conductora de ‘Domingos de fiesta’.

¿Qué tipo de cosas te han dicho?

Muy groseras. Cuando eres jovencita y tienes muchos sueños de crecer en la música, siempre existen proposiciones pero nunca me he quedado callada, he levantado mi voz y les he dicho ‘conmigo te equivocaste’, por eso, quizá me ha costado mucho ir creciendo en el ambiente. Tengo 16 años de carrera y todo es por mi esfuerzo, mi trabajo.

Las redes sociales también están invadidas de ese tipo de personas...

Hay de todo. Estoy agradecida con el cariño de mis seguidores y los que comentan cosas fuera de lugar, con contenido vulgar y para insultar, entonces los bloqueo.

En esta cuarentena no dejas de trabajar...

Seguimos con el programa ‘Domingos de fiesta’ que se viene emitiendo de lunes a viernes por la tarde, y como siempre los domingos. Estoy grabando desde mi casa pues la gente quiere disfrutar de sus artistas.