La cantante Katy Jara descartó que vaya a convertirse en madre nuevamente y aún no tiene fecha para su matrimonio religioso con su esposo Marvin Bancayán, debido a la segunda ola del coronavirus.

“Por ahora no tenemos planeado volver a ser padres, no creemos que sea el momento más adecuado por la pandemia que estamos atravesando. Además, Marvin se encuentra concentrado en su campaña en Piura”, comentó la cantante de cumbia.

Por otro lado, señaló que aún no tiene fecha para su boda religiosa. “La situación que estamos viviendo no nos permite tener una fecha exacta de la boda, queremos casarnos por la iglesia y tener una reunión donde podamos compartir con la familia y, por ahora, eso no es posible. Las vacunas recién están llegando al país y el proceso es lento”, señaló Katy.