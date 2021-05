La cantante de cumbia Katy Jara comentó que ha decidido postergar su matrimonio religioso con su esposo Marvin Bancayán, que había planificado para agosto próximo, debido a que la pandemia no ha sido controlada y quiere realizar una celebración con familiares y amigos. Asimismo, cuenta que espera embarazarse a finales de año y que se encuentra bastante recuperada tras reinfectarse de coronavirus.

¿Cómo estás retomando tus actividades?

Ya estoy trabajando con la venta de mis productos y las grabaciones del programa (Domingos de fiesta), y también preparando temas nuevos que voy a lanzar más adelante, por ahora creo que no es el momento, todo el ambiente está movido, estoy esperando que se calmen las cosas pues hasta varios compañeros están cancelando sus conciertos.

Entonces, estás bastante mejor de salud...

Sí, ya me siento bastante mejor, estoy casi recuperada y empecé a correr para bajar los kilos de sobrepeso, pues en estos meses me he venido alimentándome bien, engriéndome mucho durante la cuarentena. Hace poco he visto mis fotos de hace un año y medio y digo guauuu, he subido algunos kilitos y no me siento del todo cómoda, me gusta estar más fitnes y cuidar la salud... pero mi esposo está feliz, él quiero que me quede así, me dice: estas perfecta. Como buen peruano quiere que este bien caderona, agarradita. Así que ahora estoy cambiando la alimentación, comiendo más sano, es un proceso.

¿Y cuándo será la boda religiosa con Marvin?

Mira, no pensé que la pandemia nos iba a tomar tanto tiempo y parece que aún tenemos para mucho más, nuestra idea era casarnos en agosto y ahora creo que tendremos que esperar un poco más.

Ustedes quieren invitar a toda la familia y celebrar a lo grande...

Exacto y por ahora eso es imposible. A veces, creo que la gente se ha adaptado a la pandemia pues los centros comerciales están llenos, el centro de Lima también y hasta Gamarra, pero también recibo noticias de amigos y familiares que se enferman, que necesitan cama UCI y ya no da ganas de salir.

¿Y cómo va la salud de tu esposo?

Ya está recuperado y se encuentra en Piura trabajando desde hace unos días.

Ustedes han pasado la cuarentena juntos y ahora han vuelto a separarse...

Sí, nos habíamos acostumbrado a estar juntos y ahora lo extraño bastante y él a mí, pero es parte de los sacrificios que tenemos que hacer por nuestros hijos. Además, le he dicho que si quieres tu hijito, tienes que chambear para poder una caja chica y afrontar los gastos para cuando llegue el momento. A mí me hubiera gustado embarazarme antes, pero lo hemos aplazado por el covid.

¿Para el próximo año?

Ambos estamos retomando nuestros trabajos, creo que para fin de año buscaremos el heredero, todo tiene que ser planificado, ya nada se deja a la suerte, estamos viviendo épocas complicadas, es una bendición tener un trabajo y poder respirar, la salud es lo más preciado.

