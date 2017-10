¡Kendall Jenner fue víctima de la broma del 'popó' en los pantalones! Te dolerá la barriga de la risa [VIDEO]

Parece que Kendall Jenner estará en el centro de los comentarios en los siguientes días por una serie de hechos que, de una u otra forma, hicieron reír a los usuarios en las redes sociales. El primero de ellos fue la publicación de una foto en su cuenta de Instagram en la que deja ver su trasero.



No fueron pocos los que indicaron que esa imagen era obra de un retoque evidente, asunto que se utilizó en contra de Kendall Jenner por muchas horas. Las críticas dieron paso a las burlas hacia el cuerpo de la joven, quien no ostenta las mismas curvas de su hermana menor Kylie o la mediática Kim Kardashian.



Después de ello se reveló un video en el que se veía cómo la guapa Kendall Jenner era víctima de una broma muy cruel por parte de Khloe y Kourtney Kardashian. Todo ello se dio en el marco de un avance del reality Keeping Up With the Kardashians.



En este se puede ver cómo, mientras Kendall Jenner duerme como un oso en pleno invierno, Kourtney pide a sus seguidores en Twitter ideas para una broma.



Un avispado usuario indicó que sería genial que las chicas colocasen chocolate en el trasero de alguien que está descansando para hacerle creer que había defecado en su cama. Así las cosas, la candidata para la broma era Kendall Jenner.

De una manera pícara, Kourtney preparó todo para hacerle pasar un mal momento de su hermanastra. Luego de colocar la 'sorpresa' en los pantalones de Kendall Jenner, todo se descontroló.



La joven de 21 años se despertó y cayó en cuenta que había sido blanco de una 'troleada' memorable. En las redes sociales, miles de usuarios manifestaron estar a la espera de dicho capítulo del programa familiar para reírse de la reacción de Kendall Jenner.