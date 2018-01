¿Kendall Jenner será la 'mediadora' en el conflicto entre Caitlyn Jenner y las chicas Kardashian?

Kendall Jenner y su hermana Kylie son las únicas preocupaciones para Caitlyn Jenner, su padre. Esto se puede ver en una de las últimas publicaciones de Instagram del exatleta olímpico, en la cual sale con la primera de las mencionadas en un establo.



El tema no queda en que es un papá cariñoso con Kylie y Kendall Jenner, sino que va más allá. Recientemente, el progenitor de las musas reveló que no tiene ninguna relación o contacto con las Kardashian.



Ello ocurrió en una entrevista dada al programa Piers Morgan's Life Stories. Allí, Caitlyn señaló que solo se preocupa por sus "hijas biológicas", Kylie y Kendall Jenner. ¡Justo en el kokoro!



"No me hablo con nadie de la familia Kardashian. Las únicas que me preocupan, y de las que sigo cuidando, son mis hijas biológicas Kendall Jenner y Kylie", sostuvo Caitlyn en la charla.

My girl loves her horses!

La brecha que separa al daddy de Kendall Jenner de la familia Kardashian parece que no tendrá solución. Al menos no en el mediano plazo.



Hay que mencionar que los rumores de alejamiento entre Caitlyn y las chicas 'K' tienen ya un buen tiempo. Algunos hinchas de la 'familia' más mediática de la televisión estadounidense esperan una intervención de Kylie o Kendall Jenner para que las cosas mejoren.