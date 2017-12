¿Kendall Jenner 'troleó' a quienes afirmaron que está embarazada con esta foto en Instagram? [VIDEO]

No fueron pocos los portales que dieron cuenta, en las últimas horas, de una extraña fotografía de Kendall Jenner en su cuenta de Instagram. En esta imagen, la musa de 22 años aparecía frente a un espejo y con un vestido que sorprendió a muchos.



Ello no fue por sus aplicaciones, sino porque moldeaba el cuerpo de la modelo, dejando ver una protuberancia a la altura del abdomen. La foto, que ya tiene más de 3,7 millones de likes en Instagram, hizo pensar a muchos que Kendall Jennerestaba embarazada .



Decenas de rumores se diseminaron en cuestión de horas por las redes. No pocos 'echaban la culpa' al basquetbolista Blake Griffin, quien se ha lucido en varias salidas con Kendall Jenner desde hace varias semanas.



Algunos fans de la modelo exigieron explicaciones por parte de la joven, la cual canalizó su respuesta ante los rumores de una forma muy sutil. O al menos eso es lo que piensan la mayoría de los hinchas de Kendall Jenner.

loner life 👽 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el Dic 29, 2017 at 12:26 PST

Resulta que ella subió una nueva foto a Instagram, en la que aparece al timón de un coche. "Mi bebé", fue lo que escribió Kendall Jenner en la publicación.



¿Acaso le tomó el pelo a los usuarios con la primera foto? Pues, eso solo lo conoce Kendall Jenner. Habría que esperar las siguientes semanas para saber si ella y Blake Griffin 'metieron la pata'.