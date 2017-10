¿Kendall Jenner y Emily Ratajkowski tienen una pésima relación? [VIDEO]

A lo largo de su corta vida, Kendall Jenner ha estado en medio de muchos rumores de los portales de farándula. Estos se pueden contar por decenas y, casi siempre, se han movido en los campos amoroso y financiero.



Son muy pocas las veces en los que estos chismes vinculan a Kendall Jenner en una mala relación con otra celebridad. Una de estas ocasiones se dio recientemente con un informe de Star, el cual manifestaba que la musa del clan Kardashian y la guapa modelo Emily Ratajkowskiestaban peleadas.



Según el medio, dicho impasse entre las chicas tuvo lugar durante la Semana de la Moda de Milán, donde Kendall Jenner 'dio la hora' con un peinado radical. Una fuente que estaba tras bambalinas dio detalles de este encuentro entre Emily Ratajkowski y la hermanastra de la mediática Kim Kardashian.



"Ambas no se toleran. Las dos siempre tienen trabajos similares y eso las hace muy competitivas", refirió sobre cómo se llevan Kendall Jenner y Emily Ratajkowski.

¿ES ASÍ O NO?

El asunto tuvo una gran repercusión entre los fans de las modelos, quienes son muy populares en las redes sociales por sus fotos. Por un lado, Kendall Jenner suele mostrar su ostentoso estilo de vida y buen cuerpo, mientras que Emily Ratajkowski nos deja de dormir a sus hinchas con sus provocativas imágenes.



En este marco, Gossip Cop salió al frente para ver si este rumor era o no cierto. Tal como pasó con el caso de un reportaje de OK! Magazine, el portal determinó que la antipatía entre Kendall Jenner y Emily Ratajkowski es falsa.