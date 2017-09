Kendall Jenner: ¿Kylie dejó impactada a su hermana por su 'embarazo'? [VIDEO]

Una de las cosas que marcó la semana para muchos hinchas del clan Kardashian fue la avalancha de reportes que indicaban que la hermana menor de Kendall Jenner, Kylie, estaba esperando un bebé del rapero Travis Scott.



Decenas de artículos confirmaban el rumor sobre la más pequeña de la famosa familia, quien no ha salido a desmentir tales informaciones. Es más, en este contexto, no faltaron los que afirmaron que Kendall Jenner era la próxima 'víctima' de la cigüeña.



Pero, ¿qué es lo que opinan las chicas 'K' sobre el presunto embarazo de Kylie? Resulta que ninguna de las féminas ha salido a dar una declaración oficial, al menos todavía. Sin embargo, ello no ha impedido que un medio señale qué es lo que tendría en mente Kendall Jenner.



Basándose en que la gestación de Kylie es verdadera, un 'infiltrado' sostuvo a Hollywood Life que Kendall Jenner quedó de una pieza cuando se enteró que su hermanita querida estaba esperando un bebé.

"Kendall Jenner terminó completamente impactada y sorprendida cuando Kylie le dijo que se encontraba embarazada", manifestó la fuente de manera exclusiva.



A pesar de estar asombrada por su hermana, la musa de 21 años se mantendría con ella para que lleve la gestación en total paz. "Ella y el resto de la familia apoyará con Kylie, pero Kendall Jenner no puede evitar pensar que ella no vio las cosas de una manera realista", señaló.



El tema es que el 'topo' no solo habló de Kendall Jenner, sino también de la matriarca del clan, Kris Jenner. Según mencionó ella tiene miedo de que su hija menor se convierta en madre soltera.