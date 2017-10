Kendall Jenner, entre lágrimas, recuerda todo el dolor provocado por esta mala experiencia [VIDEOS]

Son decenas los artículos que en muchos medios se han difundido sobre el desastroso comercial de Pepsi que protagonizó la modelo Kendall Jenner. Este spot, que salió hace varios meses, fue tildado de racista y que desmedraba la importancia de las marchas hechas por los negros para la igualdad de derechos en Estados Unidos.



Las puyas y críticas cayeron sobre Kendall Jenner como si fuera una lluvia de meteoritos. Cada una de ellas, como se ha comprobado recientemente, provocó un cráter en su autoestima.



El tema recientemente se amplió durante el reality Keeping Up With The Kardashians, donde Kendall Jenner tiene una atención especial. En su capítulo más reciente, la musa se refirió a esa fallida publicidad que tuvo que ser retirada a las horas de haber sido estrenada.



En un primer momento se puede ver cómo Kendall Jenner habla del asunto con Kim Kardashian, la chica más famosa de toda la familia. Siendo mayor que ella y con más experiencia, la socialité le hizo un pequeño reproche a la joven por no haber seleccionado mejor su trabajo.

LÁGRIMAS

El plato fuerte del episodio llegó cuando Kendall Jenner, frente a la cámara, no pudo contener la tristeza al recordar cómo el referido spot la marcó. Entre lágrimas, ella afirmó que sintió que había quedado como una estúpida.



"Nunca quise lastimar a nadie, nunca (...) Si hubiera sabido esto, obviamente, nunca hubiera realizado el anuncio. Pero nunca dimensionas las cosas cuando estás grabando, me sentí como una estúpida", manifestó Kendall Jenner entre sollozos.



Hay que mencionar que en un avance de la actual temporada de Keeping Up With The Kardashians, que tiene una década en el aire, ya se había visto cómo Kendall Jenner hablaba con su hermanastra sobre el tema de Pepsi.