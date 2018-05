Kevin Blow: "Erick Sabater no es amigo de nadie" [VIDEO y FOTOS]

El cantante Kevin Blow aseguró que Erick Sabater nunca fue su amigo y que tanto él como Michelle tienen derecho a vivir sus vidas y disfrutar de su relación.



“Ese señor no es amigo de nadie. Él se engaña mintiendo y mintiéndole a la gente sobre una vida de lujos que no tiene”, afirmó el dominicano.



¿Cómo va la relación con Michelle?

Bien, tenemos derecho a vivir nuestra vida. Tengo una relación con Michelle y, si a la gente no le gusta, qué pena... pero creo que tanto ella como yo tenemos derecho a ser felices.

Muchos afirman que te ‘cuelgas’ de ella.

Nunca le he sacado provecho como artista.

Michelle te da pantalla...



Michelle le da pantalla a quien sea... ella es el ‘Sol’. (M. Casas)



Kevin Blow pidió perdón a Erick Sabater para que sus hijos no se vean más afectados