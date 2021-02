FUERTES PALABRAS. Kike Suero acusó a su expareja de calculadora y calumniadora por acusarlo por, presuntamente, realizarle tocamientos indebidos a su hija hace unos meses. Según el cómico, lo denunció falsamente cuando él se enteró que le fue infiel.

“Lo que yo quiero es atar cabos. Por qué después de lo que yo los encaré y encaré a la mujer de este tipejo, por qué ahí nomas me denunciaron por tocamientos indebidos”, dijo el humorista. “No le interesa destruir a sus propias hijas. A mí me han denunciado por tocamientos indebidos a mi bebe, estuve a punto de irme preso, hace mucho que no veo a mis hijas”, agregó.

En ese sentido, pidió que el Ministerio Público atienda su caso ya que existen pruebas de cámara gesell y exámenes del médico legal. “Quiero ver a mis hijas no más”, solicitó a las autoridades en el programa Amor y Fuego.

En ese momento, Geraldine Quezada, expareja de Kike Suero, se comunicó en vivo con Rodrigo González y se quebró al recordar la situación. “Lo que dice él es demasiado grave. Yo lo acusé porque a las 4:30 de la mañana mi hija temblando me cuenta una monstruosidad. La policía entró y lo encontró con los pantalones al revés y hay un video que el policía grabó”, dijo entre lágrimas.

Asimismo indicó que las acusaciones del cómico, que asegura que lo engañó con otro, no tienen relación con que cumpla con sus hijas. “No tiene nada que ver, así yo salga con cien mil maridos, que él no se haga responsable con la mensualidad de sus niñas. Le dieron nueve meses de prisión suspendida y ya están pasando los nueve meses, como ya va salir la resolución, está saliendo a llorar”, agregó.

