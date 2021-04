El cómico Kike Suero confesó que es un ‘sacolargo feliz’ en su relación con la bailarina Vicky Torero, pues con ella ha encontrado el verdadero amor y mucha tranquilidad. Además, solo sale de su casa para trabajar y es muy casero.

”La tranquilidad que hoy tengo junto a Vicky no la cambio por nada del mundo, estoy muy feliz, tengo una vida muy casera... como dicen, soy un ‘sacolargo feliz’. Yo confío mucho en ella, y viceversa. Por ejemplo, hace unos días me fui a Ica a trabajar y ella estuvo en un desfile en bikini, fue sola y ambos regresamos a la casa después de trabajar, sin problemas. No es como antes que vivía en un mundo de mentiras, te engañan y aprendes a engañar, estaba en un mundo horrible lleno de falsedades”, enfatizó Kike.

¿Entonces, ahora eres otro Kike?

Sí, totalmente. Mi vida ha cambiado para bien, mi novia es una mujer que me suma, que me ayuda y empuja el carro conmigo. Siento que es el amor verdadero porque está conmigo en pandemia, una época de vacas flacas.

¿Y cómo haces con las tentaciones?

Puede pasar la Miss Universo frente a mis ojos y no la veo, para qué buscaría otra mujer si tengo alguien que me valora a mi lado y siempre se hace respetar.

‘ES UN HOMBRE CASERO’

Hace unos días, Vicky Torero comentó que su relación amorosa con Kike Suero marcha cada día mejor pues el cómico ha cambiado mucho y ahora es un hombre casero, pues le cocina siempre y suelen compartir el tiempo viendo películas.

“Nosotros estamos cada día mejor, disfrutamos al máximo cada momento que estamos juntos, es más, casi ni nos separamos, nos apoyamos en todo, somos uno. Ahora Kike es un hombre casero, me cocina siempre y vemos películas... me dicen que lo he domado. Se porta muy bien, es súper tranquilo y muy trabajador. Hay mucha confianza en nuestra relación”, señaló.

Además, cuenta que estaría encantada y muy feliz si Dios los bendice con un bebé. “Si Dios me lo manda me encantaría, sería algo lindo para nosotros. Muchos dicen cosas falsas de nosotros, de que andamos separados pero es mentira”, agregó.

Finalmente, señala que alista un programa junto a Andy V en ‘Viva Tv’, donde habrá entrevistas a emprendedores y algunas secuencias de humor. “Va a ser algo novedoso, pues no solo vamos a mostrar diversos emprendimientos sino que haremos unas parodias, algunos sketchs para que sea mucho más entretenido”, finalizó la bailarina.