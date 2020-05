Deplorable. Kike Suero, quien fue detenido por presuntos tocamientos indebidos a su hijita de seis años, fue liberado. Las cámaras de ‘Magaly Tv. La Firme’ tuvieron acceso al momento cuando la Policía ingresó a la habitación de sus hijas y el humorista estaba totalmente borracho.

En las imágenes se aprecia cuando un oficial de la PNP le dice al cómico que deben ir a la comisaría mientras le avisa que el buzo que llevaba puesto estaba al revés. Luego, el policía agrega que le pondría una multa porque está en estado de ebriedad. Kike Suero hace un llamado a Geraldine Quezada, sin embargo, el oficial se lo lleva.

De acuerdo a la denuncia realizada por Geraldine Quezada (28) en la comisaría de Laura Caller, el hecho habría ocurrido en un departamento que alquilaba en el primer piso de un inmueble, en la urbanización Villa Sol, donde viven hace más de tres meses.

La mujer, según el documento, acusó al artista de tocar las partes íntimas de la hija de ambos a las 4:30 de la madrugada, en el dormitorio de la niña. De inmediato, la progenitora llamó a la comisaría, cuyos agentes llegaron al predio. Allí intervinieron a Kike Suero, quien no opuso resistencia.

Kike Suero fue hallado en estado de ebriedad en el cuarto de su hija. (Magaly Tv. La firme)

KIKE SUERO NIEGA ABUSOS

Kike Suero se defendió de las acusaciones de tocamientos indebidos a su hija de seis años, que hizo la madre de la niña, Geraldine Quezada. El humorista aseguró que no tiene ese tipo de comportamiento y que tomará acciones legales inmediatas en contra de su expareja. Por el momento sigue detenido, pues la policía realiza las investigaciones.

“Mis hijos son lo que más quiero en mi vida, yo he trabajado con niños, los adoro. Tal vez no soy el papá que quisiera ser, pero jamás he tenido un comportamiento así. Yo doy la vida por mis hijos”, dijo el cómico a este diario.

Asimismo, Kike Suero mencionó que tomaría acciones legales contra Geraldine Quezada: “No es la primera vez que sale a decir cosas que me perjudican”.

KIKE SUERO ES ‘CASERITO’

En los últimos siete años, Kike Suero ha sido protagonista de diferentes casos policiales, varios de ellos relacionados al consumo excesivo de alcohol. Tiene 12 denuncias.

Ha sido acusado de daño físico y violencia física por parte de su pareja y madre de sus hijos. Asimismo, en el 2019 fue intervenido por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Kike Suero es denunciado por tocamientos indebidos contra su hija | TROME | José Yucra

