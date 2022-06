El cómico Kike Suero afirmó que ahora tiene una relación cordial con la madre de sus hijas, Geraldine Quezada, y señala que las únicas beneficiadas son sus tres pequeñas. Además, enfatiza que cumple con la pensión de sus niñas y espera poder verlas pronto. En tanto, agradeció a Dios que se haya cruzado en su vida Vicky Torero, pues lo ha ayudado a ser un hombre responsable y es quien lleva los pantalones en su relación.

“Ahora estoy teniendo una comunicación cordial con la madre de mis hijas y eso me agrada porque las únicas beneficiadas son mis tres pequeñas. Yo estoy cumpliendo con la pensión que el juez dictaminó, pero además aporto algo más para que mis hijas se encuentren bien, yo nunca las he abandonado, siempre he estado pendiente de ellas”, señaló el cómico.

¿Esperas verlas pronto?

Así es. Espero que el juez me pueda autorizar verlas pues aún trámites por resolver, pero tengo paciencia.

¿Cómo va tu relación con Vicky Torero?

Cada día mejor, felices por nuestro bebé. Estoy más que agradecido con la vida porque llegó una buena mujer a mi vida, que me ayudó a cambiar y encaminarme. Por eso, ahora cuando empiece mi temporada de circo, ella va a ser mi cajera, hay mucha confianza en nuestra relación.

‘VICKY LLEVA LOS PANTALONES’

Hace unos días, el cómico comentó que su pareja, la bailarina Vicky Torero es quien lleva los pantalones en su casa y que será la administradora y cajera de su circo, que levantará en Santa Anita en las próximas Fiestas Patrias y donde se reencontrará con su público.

“Confío plenamente en ella, pues Vicky me ha demostrado ser una buena mujer, inteligente y con la cual puedo construir un futuro. Por eso, cuando empiece la temporada de circo en Santa Anita, se va a encargar de ser la administradora y cajera, ella es la encargada del hogar y las finanzas... solo espero que me dé para mi pasaje, ja, ja, ja”, comentó el destacado cómico nacional.

Además, cuenta que ya llevan más de tres años juntos y que lo ha ayudado a ser más responsable en su vida y su trabajo. “Ella me apoya mucho para poder ser más responsable, me habla y hasta me llama la atención sin buscar una pelea. Confía en mí, somos padres de una linda criatura y puedo salir a trabajar sin preocupaciones, ahora llevo una vida mucho más tranquila y la quiero mantener así”, dijo Kike Suero.